Milan, 34 anni fa la seconda Coppa Intercontinentale: il ricordo sui social

La partita non s sbloccò e si trascinò ai tempi supplementari sul risultato di 0-0. Ad un minuto dalla fine Alberigo Evani sorprese da calcio di punizione il portiere avversario René Higuita e siglò la rete del vantaggio e del definitivo 1-0 per i rossoneri. Dal triplice fischio, arrivato poco dopo la marcatura, si scatenò la festa del popolo milanista. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match Milan-Monza >>>

