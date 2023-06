La passione per l’Italia, i quad, un talento nascosto: tanti auguri Kalulu

Oggi, 5 giugno 2023, il difensore del Milan, Pierre Kalulu, compie 23 anni. Arrivato a parametro zero in rossonero dalla Primavera del Lione, ha cambiato ruolo passando da terzino, a un difensore centrale. In coppia con Tomori, è stato uno dei pilastri della squadra che ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione. Tra moda, cibo e sport, ecco alcune curiosità sul calciatore del Milan.