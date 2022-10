Milan-Chelsea, l’ultimo precedente risale al 1999/00: finì 1-1

Dopo Stamford Bridge, ecco San Siro . L'ordine delle sfide di questa fase a gironi 2022/23 è identico a quello del 1999/00 : prima a Londra, poi a Milano. I rossoneri ritrovano il Chelsea dopo la gara d'andata di mercoledì 5 ottobre e, soprattutto, riabbracciano il pubblico di San Siro per un'altra notte europea. Prepariamoci alla quarta giornata del Gruppo E con un nuovo tuffo nel passato .

26 ottobre 1999 e il Milan, Campione d'Italia in carica, ospita il Chelsea allenato da Gianluca Vialli . All'andata le due squadre si annullarono in uno 0-0 con pochi sussulti, a San Siro si gioca il quinto turno del Gruppo H e la situazione è abbastanza equilibrata. L'Hertha Berlino guida il girone con 8 punti, davanti al Chelsea a 7 e al Milan a quota 5 : ci si gioca l'accesso alla seconda fase a gironi e c'è poco margine di errore.

TANTE OCCASIONI, ZERO GOL

Nel primo tempo il Chelsea parte meglio e chiama Abbiati a due grandi parate nei primi minuti, su Flo e sull'ex Foggia e Genoa Dan Petrescu. Primi segnali rossoneri al 19', con una punizione di Sheva a fil di palo. I Blues di Vialli si mangiano il vantaggio al 22' di nuovo con Flo, a cui risponde ancora Shevchenko con un colpo di testa che termina sul palo esterno . Ferrer per gli inglesi e Leonardo per noi sono gli ultimi protagonisti di un primo tempo acceso, divertente ma senza gol .

TUTTO IN POCHI MINUTI

L'approccio alla ripresa sorride invece al Milan di Zaccheroni: al 54' Ambrosini costringe De Goey a una grande parata su un tiro dal limite, al 56' Bierhoff di testa non c'entra il bersaglio da pochi passi. Sono le avvisaglie del gol del vantaggio, ma prima Abbiati è ancora presente sull'incornata a colpo sicuro di Poyet. Siamo al 74' e sul ribaltamento Serginho trova il colpo di testa di Bierhoff che vale l'1-0 Milan! La soddisfazione è però temporanea perché tre minuti più tardi, su lancio di Roberto Di Matteo, Denny Wise controlla benissimo e batte Abbiati in uscita. Al 77' è 1-1 e il risultato non cambia più. Dopo lo 0-0 di Stamford Bridge, regna di nuovo l'equilibrio tra Milan e Chelsea.