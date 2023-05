Milan, Champions League 2007: il cammino glorioso dei rossoneri

Il Manchester United e la 'vendetta' al Liverpool

Arriva il Manchester United, all'Old Trafford il Milan, trascinato da un Kakà da Pallone d'Oro, trova due reti, ma poi i Red Devils recuperano fino al 3-2 finale siglato da Rooney. Il Milan, deve ancora recuperare, ma a San Siro non c'è gara. Tre a zero secco sotto un temporale. Il Milan di Ancelotti in finale di Champions League, ancora contro il Liverpool. Una partita al cardiopalma. Pippo Inzaghi trascina il Milan: deviazione astuta sulla punizione di Pirlo in chiusura di frazione (45') e raddoppio su assist di Kaká al minuto 82 dopo aver dribblato Reina. Non serve a nulla il gol di Kuyt nel finale, se non a far salire ulteriormente la tensione nei tifosi rossoneri. Il Milan sul tetto d'Europa e campione della Champions League per la settima volta nella storia.