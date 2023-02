Milan, dieci anni fa l’esordio di Balotelli: debutto con doppietta

Milan, Mario Balotelli esordiva il 3 febbraio 2013

Esattamente dieci anni fa, il 3 febbraio 2013, Mario Balotelli scendeva in campo per la prima volta con la casacca del Milan. In occasione di una gara di campionato giocatasi a San Siro tra i rossoneri e l'Udinese, l'attaccante italiano segno addirittura in gol per tempo nel 2-1 finale. Inter, il presidente Zhang rischia il carcere: ecco il motivo >>>