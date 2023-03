Milan, gli auguri di buon compleanno a Kjaer di ‘acmilan.com’

(fonte: acmilan.com) - Al Milan da gennaio 2020, Simon Kjær festeggia oggi il suo quarto compleanno in maglia rossonera. Il centrale danese, classe '89, è cresciuto di annata in annata rendendosi protagonista in campo e fuori e facendosi apprezzare da tutti i tifosi grazie ad uno spirito e ad un carisma da vero leader. Tornato in campo nella trasferta sul campo del Sassuolo dopo il lungo stop per infortunio subito a dicembre 2021, Simon ha mostrato tutta la sua tenacia senza mai far mancare il proprio supporto ai compagni nel periodo.