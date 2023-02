Milan-Atalanta, viaggio nei ricordi: il 3-0 rossonero del 1995

Un 3-0 del Milan del settembre 1995 per avvicinarci all'imminente sfida di San Siro tra i rossoneri e l'Atalanta

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Milan-Atalanta si avvicina a grandi passi, e sarà l'ultimo impegno di un mese di febbraio molto intenso per la squadra. All'andata le squadre pareggiarono 1-1 al Gewiss Stadium, mentre l'ultima a San Siro tra le due squadre fu l'antipasto dello Scudetto della settimana successiva. Al fischio d'inizio ci prepariamo ricordando un precedente di quasi 28 anni fa, un secco 3-0 del24 settembre 1995.

LO SCENARIO

Stagione 1995/96, i rossoneri di Capello approcciano la Serie A con la ferma convinzione di riprendersi lo Scudetto, vinto dalla Juventus nell'annata precedente interrompendo una striscia di tre campionati consecutivi vinti proprio dal Milan. Le tre vittorie nelle prime tre giornate contro Padova, Udinese e Roma mettono in chiaro le ambizioni, che nel quarto turno ospitano a San Siro l'Atalanta. Capello schiera un 4-3-1-2 con il carico pesante in attacco: Baggio alle spalle di Weah e Simone; retroguardia tutta italiana con Panucci, Baresi, Costacurta e Maldini, mentre la cerniera in mediana è composta da Desailly, Albertini e Boban.

LA SBLOCCA DESAILLY

San Siro inizia la partita con un brivido, ossia il gol annullato a Bonacina per fuorigioco attivo di Herrera, che è sulla traiettoria e disturba Seba Rossi. Smaltita la paura, i padroni di casa ingranano le marce alte e iniziano a creare pericoli. Il gol del vantaggio arriva al minuto 25 per merito del francese Desailly, che stacca più in alto di tutti su cross di Simone e anticipa l'uscita di Ferron. L'undici di Capello controlla senza rischiare e arriva all'intervallo con una lunghezza di margine sui bergamaschi.

BAGGIO E DI CANIO LA CHIUDONO

Nonostante la superiorità i rossoneri non trovano il guizzo per chiudere il match, almeno fino all'88'. Sale in cattedra George Weah, futuro Pallone d'Oro, e in due minuti offre due assist facili facili: prima a Roberto Baggio, che a porta sguarnita fa 2-0. Al 90' c'è gloria anche per Paolo di Canio, che riceve sempre da King George e da posizione simile a quella di Baggio segna la terza rete. Le vittorie consecutive per i rossoneri diventano quattro e a fine stagione arriverà anche il quarto Scudetto dell'era Capello. Milan-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Maignan

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!