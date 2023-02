Milan-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Maignan

Per quanto riguarda l'Atalanta, niente da fare per Mario Pasalic. Il centrocampista croato è alle prese con una distorsione alla caviglia e, dopo aver saltato la sfida contro il Lecce, non sarà disponibile nemmeno per la partita contro il Milan. Tornano a disposizione De Roon e Scalvini ma è stato squalificato Demiral per somma di ammonizioni, gli altri indisponibili sono Hateboer (stagione finita) e Zapata, per una Atalanta che potrebbe giocare anche con il tridente formato da Boga, Hojlund e Lookman. Alternativa è la scelta di Ederson in mezzo al campo con Koopmeiners a supporto delle punte con un sistema di gioco imperniato sul 3-4-1-2. Pioli arriva a 800 panchine: ecco la storia dell’allenatore del Milan