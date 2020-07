Milan-Atalanta, gara speciale per Kaka: ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come noto, questa sera a San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, partita in programma alle 21:45.

Questa partita è molto speciale per Ricardo Kaka, ex giocatore rossonero. Il motivo? Il brasiliano, proprio contro i nerazzurri, ha segnato il suo centesimo gol con la maglia del Milan. La partita venne vinta tre a zero dai rossoneri grazie alla doppietta di Kaka e il gol di Cristante. Una curiosità: Il Milan non vince contro l'Atalanta a San Siro proprio da quella partita, cioè dal 6 gennaio 2014.