Milan-Atalanta, cinque gol più belli contro i bergamaschi (VIDEO)

In attesa del fischio d'inizio di Milan-Atalanta, il club rossonero ha pubblicato sui social cinque gol più belli segnati contro i nerazzurri

Questa sera il Milan affronterà alle 20.45 l'Atalanta. La partita sarà valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A e sarà una gara importanti ai fini della lotta per un posto nella prossima Champions League. In attesa del fischio d'inizio, il Diavolo ha pubblicato sul proprio profilo Twitter cinque dei gol più belli segnati contro gli orobici. Vediamoli insieme qui di seguito. Milan-Atalanta, Pioli cerca i gol della coppia Leao-Hernandez