Milan, Allegri e quel mettersi in discussione: “Forse il problema sono io?”

"Il terzo anno al Milan, dopo che avevano smesso tutti i grandi campioni e i senatori, si inizia la stagione e le cose non andavano bene. A un certo punto mi sono fatto una domanda: 'Forse il problema sono io?'. Perché sto allenando una squadra e sto chiedendo a questa squadra quello che chiedevo l'anno scorso. Ma la squadra era completamente diversa a livello di campioni e di esperienza. Quindi mi sono detto 'Cambiamo totalmente, questo non è il Milan, con tutto il rispetto, ma è il Cagliari o la Sampdoria'. E sono ripartito dalle basi, perché in quel momento lì nello staff e all'interno arrivavamo e ci accorgevamo che uno non fa una cosa e l'altro non ne fa un'altra. Eravamo negativi. Sono arrivato una mattina e ho detto: 'Da oggi in avanti questo ci può dare 6 e questo 7. E a quello che può darci 6 non possiamo chiedergli 10'