Milan, ricordi Adebayor? Ha annunciato il ritiro, ma fu vicino al Diavolo

Il forte attaccante ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 39 anni e a seguito della sua ultima esperienza in Togo. E lo ha fatto attraverso un post Instagram, nel quale recita anche le seguenti parole: "Dagli alti ai bassi, la mia carriera di atleta professionista è stata un viaggio incredibile Grazie ai miei fan per essere stati presenti in ogni fase del percorso. Mi sento così grato per tutto ed eccitato per quello che verrà!".