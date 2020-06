Milan, addio a Pierino Prati: il ricordo dell’uomo che distrusse Cruijff

MILAN NEWS – Dopo la scomparsa di due giorni fa di Mario Corso, se n’è andato anche Pierino Prati. L’attaccante del Milan a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, ha conquistato il mondo. Prati fu grande protagonista dell’unico Europeo vinto della Nazionale Italiana nella sua storia nel 1968, mentre con il Milan dal 1968 al 1973 ha vinto una Coppa dei Campioni, due Coppe delle Coppe e una Intercontinentale.

Di quella formazione allenata da Nero Rocco, che ha vinto tutto quello che c’era da vincere, il tecnico si affidava ai veterani come Cudicini, Hamrin, Sormani e Schnellinger, ma anche alla freschezza di Prati. Ma come giocava l’attaccante? Possiamo definirlo un’ala sinistra che partiva dalla fascia per poi accentrarsi in modo da diventare devastante in area di rigore, tanto da essere soprannominato “Pierino la peste”. Strepitosa l’intesa con Gianni Rivera, vera e propria chiave di volta dei successi del Milan di quel periodo.

Come non parlare infine della storica vittoria in Coppa dei Campioni del Milan contro l’Ajax di Cruijff, in cui i rossoneri vinsero 4-1 trascinati da uno strepitoso Rivera e da uno straordinario Prati, autore di una tripletta (con due assist di Rivera). Prati rimane fino a questo momento l’unico italiano ad aver segnato 3 gol in una finale di CoppaCampioni/Champions. L’attaccante ha avuto altri grandi momenti nella sua carriera, ma quello resta il punto più alto. Insomma, un giorno davvero triste per i tifosi del Milan e per tutto il calcio italiano. Buon viaggio Pierino.

A PROPOSITO DI PRATI, ECCO TUTTI I MESSAGGI DI CORDOGLIO ARRIVATI DAI SUOI EX COMPAGNI, CONTINUA A LEGGERE >>>