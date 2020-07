Milan, 95 anni fa nasceva il grande Juan Alberto Schiaffino

MILAN NEWS – Il 28 luglio 1925 nasceva uno dei più grandi calciatori della storia del Milan, e più in generale del calcio: Juan Alberto Schiaffino.

Nato a Montevideo da padre uruguaiano e da madre paraguaiana, Schiaffino aveva il nonno paterno italiano (si chiamava Alberto), precisamente di Camogli in provincia di Genova. Nel corso della sua carriera giocò sia con la Nazionale dell’Uruguay e sia con la Nazionale dell’Italia. Per quel che riguarda i club, Schiaffino iniziò la sua carriera nel Nacional e poi nel Peñarol. Nel 1954 l’approdo in Italia al Milan. Concluse la sua carriera alla Roma. Longilineo ed esile fisicamente, Schiaffino era un centrocampista completo e polivalente. Con la maglia del Milan ha collezionato in totale 171 presenze e 60 reti in 6 stagioni, vincendo 3 Scudetti e 1 Coppa Latina.

Schiaffino si è spento il 13 novembre 2002 a causa di un tumore e riposa nel cimitero di Montevideo riservato ai calciatori uruguaiani campioni olimpici nel 1924 e 1928 e vincitori ai mondiali del 1930 e del 1950.

