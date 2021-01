24 gennaio 1999: prima gara di Abbiati da titolare col Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 24 gennaio 1999, Christian Abbiati fa il suo esordio in rossonero dal primo minuto per via della squalifica di Sebastiano Rossi. Dopo esser subentrato al portiere titolare nella gara precedente contro il Perugia, Christian Abbiati fa il suo esordio in maglia rossonera dall'inizio nella 1′ giornata di ritorno in campionato a Bologna esattamente il 24 gennaio 1999, 22 anni fa. Il risultato della partita di 22 anni fa: Bologna-Milan 2-3.