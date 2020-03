Milan, 13 anni fa un grande traguardo per Maldini: ecco quale

NEWS MILAN – Era l’11 marzo 2007 quando Paolo Maldini raggiunse il traguardo delle 600 presenze in Serie A, tutte disputate con la maglia del Milan.

Quella partita, non solo fu importante a livello personale per Maldini, ma lo fu anche per l’intera squadra. Quel giorno infatti si giocò il derby con l’Inter. Il risultato però vide vincere i nerazzurri per 2-1, che ribaltarono il vantaggio rossonero di Ronaldo con le reti di Julio Ricardo Cruz e Zlatan Ibrahimovic.

