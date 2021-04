Lecce-Milan 3-3, l’ultimo gol in rossonero di Oliver Bierhoff | Video

Le ultime notizie sul Milan. Vent'anni fa Oliver Bierhoff segnava la sua ultima rete in rossonero durante un'entusiasmante Lecce-Milan 3-3

Il 22 aprile del 2001, durante un Lecce-Milan terminato con il clamoroso risultato di 3-3, è una data da ricordare per i rossoneri e per Oliver Bierhoff. L'ex attaccante tedesco, infatti, in quella gara segnò l'ultimo dei suoi 44 gol con la maglia del 'Diavolo'. Gli autori delle altre cinque reti del match portano la firma di Lucarelli, Vugrinec e Savino per i salentini, mentre per il Milan segnarono Shevchenko e Kaladze.