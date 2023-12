Kakà, 16 anni fa il Pallone d’Oro: “Governava il mondo” | (VIDEO)

Il 2 dicembre sarà sempre una data speciale per tutti i milanisti, ma soprattutto per un ex calciatore che nel Milan ha scritto la storia. Si tratta di Ricardo Izecson Dos Santos Leite, meglio conosciuto da tutti come Kakà. Sedici anni fa il fuoriclasse brasiliano conquistava il Pallone d'Oro, il premio più ambito da un calciatore a livello individuale. Quel 2007, infatti, fu un anno straordinario per lui, in cui dominò le difese più forti d'Europa (come dimentare la doppietta a Manchester), spingendo il Milan a suon di gol, assist e giocate, fino alla conquista della Champions League.