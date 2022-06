Italia, accadde oggi: nel 2002 un’altra Corea con scandalo

Era il 18 giugno 2002 quando l' Italia lasciava prematuramente il Mondiale in Corea del Sud , proprio contro i padroni di casa. Erano gli ottavi di finale. Sembrava una partita più che agevole, ma i sudcoreani sono stati proprio la rivelazione di quel Mondiale, arrivando lontano. Viceversa, un'Italia che sembrava essere molto forte si era qualificata agli ottavi non senza qualche difficoltà, anche se con alcuni torni arbitrali.

Il peggio doveva arrivare, visto che se l'Italia è uscita agli ottavi gran parte della colpa è di Byron Moreno, arbitro ecuadoriano, che passerà alla storia. Dopo pochi minuti calcio di rigore contro gli azzurri, parato. Addirittura l'Italia passa in vantaggio, ma a due minuti dalla fine arriva il pareggio. Nei supplementari, gol regolare annullato agli azzurri ed espulso Francesco Totti per simulazione in area, quando in realtà sarebbe stato rigore. A tre dalla fine arriva il golden gol che elimina l'Italia, ancora eliminata dalla Corea dopo il 1966.