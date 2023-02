Inter-Milan, la ‘time machine’ di acmilan.com | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato alcune delle vittorie più belle conquistate nei derby contro l'Inter

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Torna il Derby, torna la partita più attesa. A San Siro sarà di nuovo Inter-Milan, a un anno esatto dall'ultima stracittadina disputata in casa nerazzurra. Mentre si avvicina il calcio d'inizio, facciamo insieme un ripasso di storia ripercorrendo cinque vittorie rossonere del passato.

7 NOVEMBRE 1993, IL PRELUDIO DI UNA STAGIONE TRIONFALE

Inter e Milan si presentano al match in una situazione di anomala parità su più fronti: 14 punti in classifica e 13 Scudetti a testa. Il Milan di Capello, Campione d'Italia in carica, capitalizza le occasioni create e va in vantaggio a fine primo tempo con l'incornata del giovane Panucci. A inizio ripresa Papin approfitta dell'indecisione tra Battistini e Zenga e raddoppia. I nerazzurri accorciano nel finale grazie a un rigore di Bergkamp ma vince ancora il Milan, che pone le basi per la storica doppietta campionato-Champions League a fine stagione.

23 OTTOBRE 1999: WEAH ALL'ULTIMO RESPIRO

La Lazio è partita fortissimo, l'Inter è al secondo posto della classifica ma i rossoneri vogliono mantenere il passo. Il Derby capita alla 7ª giornata e regala palpitazioni. Vinciamo noi, in rimonta, con gol decisivo all'89', come nei copioni più belli. L'Inter passa in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore di Ronaldo, ma nel finale ecco il Milan, che gioca il primo Derby con lo Scudetto sul petto conquistato nella stagione precedente: Shevchenko pareggia con un gol rocambolesco dopo aver colpito la traversa, Weah svetta più in alto di tutti su corner di Boban all'89'. Delirio rossonero a San Siro!

5 OTTOBRE 2003, LA PRIMA VOLTA DI KAKÁ

Un Derby senza storia che regala il primo gol rossonero a Kaká. A San Siro i rossoneri di Ancelotti si presentano da capolisti, a pari merito con Juventus e Roma. Due lunghezze più indietro l'Inter. In campo a San Siro, però, c'è una sola squadra: il Milan, campione d'Europa in carica, sblocca il match nel primo tempo con un gol "alla Inzaghi" di Superpippo, una deviazione vincente su punizione di Pirlo. Poi nella ripresa i rossoneri calano gli assi: il 22 brasiliano segna di testa su assist di Gattuso, Shevchenko chiude la partita con un destro sotto le gambe di Toldo. La rete di Martins rende meno amaro il passivo per i padroni di casa. A maggio il Milan festeggerà il 17º Scudetto.

Termina il digiuno di quasi cinque anni per i rossoneri, che tornano a vincere un Derby in campionato dopo il 3-0 del gennaio 2016. Un successo alla quarta giornata che proietta il Milan di Pioli solitario in testa alla classifica con 10 punti, a più 5 proprio sui cugini. Ibra decide il match nel primo tempo con una doppietta in pochi minuti: su rigore all'11' e su assist di Leão al 16'. Al 32' accorcia Lukaku, ma non basta ai nerazzurri. Lo svedese trova i gol numero 5 e 6 con la maglia rossonera nelle stracittadine, il Milan aggiunge un altro tassello al suo percorso di crescita, e al termine della stagione ritroverà la qualificazione in Champions League.

5 FEBBRAIO 2022: SI È GIRATO GIROUD

Uno dei "turning-point" del nostro 19° Scudetto, una rimonta vitale e mozzafiato, l'inizio di un nuovo cammino e anche di un tormentone. Dalla fuga potenziale dei nerazzurri al campionato riaperto: Giroud rimonta con una doppietta tra il 75' e il 78' il vantaggio nel primo tempo di Perišić e rilancia il Milan, che torna a -1 in classifica dopo 24 giornate e ci crede. Il ricordo di 12 mesi fa - esatti - è ancora fresco, specialmente la "resilienza" dei rossoneri dopo la sofferenza dei primi 45' e la tenacia nel restare in partita per ribaltarla nel finale.