Inter-Milan 1-2, quel derby nel nome di Ibrahimovic – VIDEO

Inter Milan 1-2. Il derby di Zlatan Ibrahimovic

MILAN NEWS – Stasera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di Milano, a ‘San Siro‘, il derby Inter-Milan, gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia (TIM CUP) 2020-2021.

Sperando che sia di buon auspicio per stasera, vogliamo riproporvi l’ultimo derby giocato dalle due squadre, cioè quello vinto dai rossoneri per a 1 a 2. Il grande protagonista, come sempre, Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta. Per i nerazzurri rete di Lukaku.

Quella del 17 ottobre scorso è stata probabilmente la partita più importante per i rossoneri in questo campionato. Battere l'Inter, dopo le tante sconfitte nei derby precedenti, ha dato sicuramente una consapevolezza diversa alla squadra di Pioli, che ora si trova con merito in testa alla classifica. Ecco i gol e gli highlights del match.