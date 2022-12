Goal of the DAY: Rivera inarrestabile, rete di Pierino Prati

L'inizio dell'incontro fu di quelli scioccanti per il Milan , che dopo quattro minuti si trovava già costretto ad inseguire un Cagliari storico, che al termine della stagione avrebbe vinto il suo primo campionato. La rete del vantaggio la segnò Gigi Riva di fronte al pubblico di casa in festa.

Nonostante lo scotto iniziale il Milan riuscì a reagire e, pur faticando, mise a segno la rete che portò in parità l'incontro. Gianni Rivera partì dal cerchio di centrocampo e dopo uno strappo di diverse decine di metri imbucò per il compagno Pierino Prati , che insaccò alle spalle dell'estremo difensore del Cagliari .

Alla fine quel match terminò 1-1 e in campionato il Diavolo si piazzò in quarta posizione, ma Prati fu il miglior marcatore dei rossoneri con 12 reti segnate in Serie A. Alle sue spalle si posizionò il dieci rossonero, che siglò ben 8 gol nelle sue 15 presenze disputate. Quell'anno il Milan di Nereo Rocco, pur uscendo agli ottavi di finale di Champions League e al primo turno in Coppa Italia si portò a casa la Coppa Intercontinentale.