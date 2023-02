Ex Milan, Roberto Baggio spegne 56 candeline: l’omaggio del club

Quella del numero 10 è una condizione, non è un ruolo del calcio, e non lo è mai stato quando vi era la divisione in numeri. È un numero che ci si porta dentro e solo i grandi la possono vestire. Uno dei più forti di sempre con quel numero di maglia è stato senza ombra di dubbio Roberto Baggio .

Nella giornata di oggi, 18 febbraio, l'ex Milan, sebbene in rossonero sia stato poco e non abbia lasciato particolarmente il segno, spegne 56 candeline. Il Diavolo, per l'occasione, ha voluto omaggiarlo attraverso i propri social. A corredo una frase: "Non contare le candeline pensa solo a goderti la giornata, Roby! Divinamente fortunati ad averti avuto con noi, auguri!" Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>