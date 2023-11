Vi ricordate queste meteore ex Milan? In due compiono gli anni oggi

La lunga storia del Milan è ricca di campioni. Da Rivera a Van Basten, fino a Gullit e Kakà, passando per altri eterni protagonisti come Shevchenko, Inzaghi e Seedorf, per citarne solo alcuni. Insomma, il tifo milanista ha potuto rifarsi gli occhi, ammirando grandi giocate, gol incredibili e partite divenute storiche. Tuttavia, sul prato di San Siro sono passati anche giocatori che, magari, in pochi ricordano. Grandi promesse, giovani talenti o profili sconosciuti che, in qualche modo, possono far riaffiorare memorie passate, positive o negative, al tifo rossonero. Ecco, dunque, alcune meteore che, forse, non ricordavi avessero vestito la maglia del Milan.