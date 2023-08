La somiglianza con Allegri, la chitarra e la Juventus: auguri Bonaventura!

Tanti auguri a Giacomo Bonaventura. L'ex centrocampista del Milan compie oggi, 22 agosto 2023, 34 anni. Cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell'Atalanta, ha giocato per diversi anni in nerazzurro salvo poi fare il salto di qualità con il Diavolo. Dal 2020 è un nuovo calciatore della Fiorentina, dopo il mancato rinnovo di contratto con il club di via Aldo Rossi. Ecco alcune curiosità che lo riguardano.