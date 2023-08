Ex Milan, nel 2003 l’arrivo di Kakà in Italia: tra stupore e indifferenza

Era il 16 agosto 2003 quando Kakà sbarcò a Malpensa per diventare un nuovo calciatore del Milan. L'impatto non fu dei migliori, con il suo outfit particolare. Lo stesso allenatore rossonero del tempo, Carlo Ancelotti ne ricorda l'impressione iniziale. "Quando lo vidi la prima volta mi misi le mani nei capelli: occhialini, pettinatissimo, faccia da bravo ragazzo, solo non vedevo la cartella con i libri e la merendina. Oddio, abbiamo preso uno studente universitario. Benvenuto all’Erasmus. Finalmente un bel giorno si presentò da noi per allenarsi. Prima domanda che avrei voluto fargli: ’Hai avvertito papà e mamma che oggi non vai a scuola?’. Poi però è sceso in campo e… Apriti cielo. Ma apriti per davvero… Con il pallone tra i piedi era mostruoso. Uno dei giocatori più forti che abbia mai allenato". Così nella sua biografia. Kakà divenne una leggenda dei rossoneri vincendo il Pallone d'Oro del 2007. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco la possibile alternativa a Calafiori