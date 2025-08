Dalle difficoltà per un posto ai trionfi con il Milan: Antonini compie 43 anni

Il 15 maggio 2010 segnò il suo unico gol con la maglia rossonera contro la Juventus in una partita vinta per 3-0 nel giorno della sua 100ª partita in Serie A con il ‘Diavolo’.

Antonini ha definito il Milan come una “fede pura”. Ricorda con grande gioia la bandiera del Milan Paolo Maldini, modello di etica del lavoro. Anche Carlo Ancelotti è su questa lista, un allenatore serio che non urlava contro i giocatori ma quando le cose andavano male lo faceva capire ai giocatori solo attraverso gli sguardi.

Milan, l'importanza di Berlusconi per Antonini — Berlusconi resterà sempre nel cuore di Antonini, paragonandolo ad un papà. Molto bravo a spronare i ragazzi a fine partita in caso di vittoria e rincuorare invece al termine delle sconfitte. Quando Antonini si è trasferito al Genoa, Berlusconi lo ha ringraziato per il suo impegno, chiamandolo personalmente: “Tu non lascerai mai il Milan e il Milan non lascerà mai te”.

Viene spesso ricordato dai tifosi come uno dei terzini più affidabili in quel momento. Il ricordo lo si collega spesso alla vittoria contro l’Arsenal per 4-0 con lui protagonista in campo: “Ha fermato Chamberlain e Walcott contro l’Arsenal nel 4‑0”. Nella partita di ritorno, con Antonini assente, il Milan faticò sulla fascia perdendo il match per 0-3, ma il Milan passò avanti in Champions League nonostante il passivo così largo.

I suoi ex compagni di squadra lo ricordano con affetto (come Kakà e Ronaldinho) e Antonini non può non dimenticare questo rapporto di amicizia ai tempi del Milan.

Vincitore del 18° scudetto e della Supercoppa Italiana conquistata a Pechino contro l’Inter.

Antonini era preoccupato per via dei suoi continui “stop” durante la stagione, ma nonostante questo è riuscito comunque a contribuire al successo finale dei rossoneri dopo l’ok da parte dei medici di poter disputare le partite senza alcun problema.

Attualmente Antonini è tecnico dell’Under 17 dell’Al-Nassr in Arabia Saudita.