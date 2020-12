Compleanno Milan, il 16 dicembre 2007 il trionfo con il Boca (VIDEO)

Ultime Notizie Milan News: il club compie 121 anni

MILAN NEWS – Giornata importante in casa rossonera. Il Milan compie 121 anni. Una storia fatti di trionfi e di vittorie in Italia, in Europa e nel mondo. La particolarità è che il 16 dicembre 2007, a Yohokama, il Milan vince la Coppa del Mondo contro il Boca Juniors. Le reti sono state siglate da Pippo Inzaghi (doppietta), Ricardo Kaka e Alessandro Nesta. Ecco il video pubblicato dal Milan sui suoi account social.

