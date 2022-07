Compleanno Gilardino, tanti auguri all’ex attaccante del Milan

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, compie oggi 40 anni. Per lui è iniziata da poco l'avventura alla guida della Primavera del Genoa

Carmelo Barillà

Alberto Gilardino, ex attaccante anche del Milan, compie oggi 40 anni. Per lui è iniziata da poco l'avventura alla guida della Primavera del Genoa. Tipica la sua esultanza con il violino, che ha mostrato diverse volte anche in maglia rossonera: una su tutte nel netto ed indimenticabile 3-0 rifilato al Manchester United nella semifinale di ritorno della Champions League 2006-2007.

La carriera

Nato a Biella nel 1982, inizia la sua carriera con la Cossatese, la squadra del paese natale, presso la quale rimane fino alla categoria Under-15 dei Giovanissimi. Dopo un altro anno nelle giovanili della Biellese passa al Piacenza, dove continua il suo percorso nelle squadre Allievi e Primavera, per poi approdare in prima squadra. Dal 2000 al 2002 l'esperienza con l'Hellas Verona, poi il passaggio al Parma. Dopo una prima stagione sottotono, si rilancia alla grande segnando 23 gol per due annate di fila, più uno nello spareggio salvezza contro il Bologna.

Gilardino gioca nel Milan per 3 stagioni, dal 2005 al 2008, collezionando 132 presenze e 44 reti in totale. Ha vinto 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club, tutti nel 2007. Fruttuosi anche gli anni alla Fiorentina, dal 2008 al gennaio 2012. Poi Genoa, Bologna, ancora Genoa, l'esperienza in Cina al Guangzhou, di nuovo Fiorentina, Palermo, Empoli, Pescara e Spezia. Con la maglia della Nazionale 19 gol in 57 presenze, di cui uno contro gli USA nel girone del trionfante Mondiale del 2006. Tanti auguri ad Alberto Gilardino. Le top news di oggi sul Milan: Origi non è ancora pronto, torna Messias >>>