Compleanni Milan: oggi Rami compie 37 anni. La sua storia

Arrivato in prestito dal Valencia nel mercato di gennaio del 2014, nonostante i due club avessero trovato l'accordo già ad ottobre, trova la sua prima rete in rossonero contro il Torino un mese più tardi. La sua prima stagione in maglia Milan termina con addirittura tre reti, tante se si pensa che le ha siglate in soli cinque mesi.