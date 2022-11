Compleanni Milan: oggi Hamrin compie 88 anni. La sua storia

La sua parentesi in rossonero non è stata indimenticabile, almeno nei numeri, se la si paragona alle sue esperienze precedenti. Ma ha conquistato vari trofei. Dopo continui tira e molla con la Fiorentina , che non voleva privarsene, Nereo Rocco riuscì a portare il classe 1934 a Milano. Arrivato dalla Viola, club in cui aveva segnato la bellezza di 208 gol in 362 partite ufficiali, con la maglia del Diavolo i centri furono solamente 17.

Milan, i successi di Kurt Hamrin in rossonero

Nonostante ciò l'Uccellino, come era chiamato per la leggiadria che mostrava in campo, in soli due anni al Milan riuscì a portarsi a casa uno Scudetto e una Coppa delle Coppe nel 1967/1968 con la doppietta in finale all'Amburgo; a queste si aggiunge la conquista della Coppa dei Campioni nella stagione successiva, in cui segnò un gol in semifinale contro il Manchester United.