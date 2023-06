Quando Pasquale Bruno disse: “Odio Baggio e urlai coniglio a van Basten”

Oggi è il compleanno di Pasquale Bruno è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore, che compie 61 anni. Ricordato per essere stato uno dei giocatori più duri della storia del calcio italiano, ha giocato molti in anni in Italia vincendo una Coppa UEFA 1989-1990, conquistata con la Juventus, e due Coppe Italia. Era soprannominato O' Animale per la sua grinta agonistica: nella sue carriera, infatti, ricevette ben 15 espulsioni in Serie A e più di 100 ammonizioni. Bruno nella sua carriera, ha avuto anche alterchi con giocatori importanti del panorama Mondiale e del Milan.