Amarcord – Milan-Venezia 1999/00, il racconto di una memorabile partita

Il match si mette in discesa per il Milan, che raddoppia al 67’. Weah, lanciato da Shevchenko, segna in contropiede. Al 77’, Shevchenko si guadagna un rigore, ma Casazza, portiere del Venezia, viene espulso. Bilica, attaccante dei lagunari, va in porta e para il rigore dell’ucraino. La palla però resta in gioco e Orlandini, alla sua seconda presenza in Serie A, trova il suo primo gol con il Milan, fissando il risultato sul 3-0.