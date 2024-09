Milan-Lecce, il ricordo del poker rossonero firmato Shevchenko

Leonardo sembra in stato di grazia, ed è proprio lui a sbloccare il punteggio al 20': Bierhoff non arriva sul traversone di Maldini, il pallone sbuca sul secondo palo dove il brasiliano mette in porta con il sinistro. La risposta del Lecce è immediata, e dopo soli due minuti Conticchio firma il pari con un pallonetto da centro area. L'equilibrio non resiste, perché dopo l'1-1 sale in cattedra Shevchenko che fa doppietta in quattro minuti: prima risolve con il destro una mischia in area (27'), poi trasforma un rigore - procurato da Ambrosini - in modo glaciale al minuto 31.