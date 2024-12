Amarcord Milan – 2 Dicembre 2007: Kakà vinse il Pallone D’Oro

In quella stagione, Kakà si rese protagonista assoluto delle notti europee dei rossoneri: da citare la tripletta contro l'Anderlecht ai gironi, il gol ai supplementari contro il Celtic che mandò il Milan ai quarti di finale, la doppietta in semifinale all'Old Trafford contro il Manchester United e l'assist a Filippo Inzaghi in finale contro il Liverpool.