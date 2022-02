Amarcord – Milan-Juventus, dieci anni fa il gol fantasma di Muntari

25 febbraio, data che pochi tifosi del Milan dimenticheranno: 10 anni fa, a San Siro, il gol fantasma di Sulley Muntari contro la Juventus

Matteo Mosconi

Il 25 febbraio è una data che difficilmente i tifosi del Milan rimuoveranno dalla loro memoria. Esattamente dieci anni fa, infatti, venne scritta una pagina di calcio che ha obiettivamente cambiato il corso degli eventi in quella stagione, ma non solo.

A San Siro si affrontano Milan e Juventus, rispettivamente la prima e la seconda forza dell'allora campionato 2011/2012: i rossoneri di Max Allegri vogliono vincere per riscattare la sconfitta dell'andata e per allungare in classifica sulla formazione di Antonio Conte.

La gara inizia benissimo per i milanesi: dopo pochi minuti Antonio Nocerino sblocca la sfida, calciando da fuori area e trovando una deviazione decisiva di Leonardo Bonucci. Milan avanti 1-0.

Intorno al 25' del primo tempo accade quello che potremmo definire come l'ago della bilancia del futuro delle due squadre. Calcio d'angolo per il Milan, Urby Emanuelson la mette in mezzo, c'è una deviazione che favorisce Philippe Mexes, che di testa impegna Gigi Buffon.

La sfera rimane in area, e Sulley Muntari, centrocampista col vizio del gol, ci si avventa, battendo l'estremo difensore della Nazionale, che interviene quando il pallone ha già varcato la linea della porta. San Siro esulta, i giocatori esultano, insomma, tutti si accorgono del gol del 2-0. Tutti tranne l'assistente Romagnoli, che lascia giocare non segnalando all'arbitro Paolo Tagliavento il sorpasso della riga da parte del pallone.

Si riparte, con la Juve che gioca come niente fosse e che, sul ribaltamento di fronte, sfiora il pareggio con Marcelo Estigarribia. Punto dell'1-1 che arriverà nella ripresa, grazie alla girata sotto porta di Alessandro Matri. La partita si concluderà così, con tante, tantissime polemiche che animeranno tutto il corso del campionato.

Quel 25 febbraio 2012 segnerà due avvenimenti precisi: l'inizio del dominio della Juventus in Italia, ma soprattutto la lenta ed inesorabile caduta del Milan, che per diversi anni non riassaporerà più l'aria d'alta classifica. La speranza è che, questa sera, contro l'Udinese, la folle data non si riveli, ancora una volta, nemica di fronte ad una compagine bianconera. Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>

