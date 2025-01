L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, ora al Monza, nella sua autobiografia ha raccontato un aneddoto sul rapporto tra Massimiliano Allegri e Ronaldinho. Il brasiliano arrivò in rossonero nell'estate del 2008 e segnò il suo primo gol con la maglia del Diavolo in un Derby della Madonnina e lasciò Milano nel gennaio del 2011 per tornare in patria, precisamente al Flamengo.