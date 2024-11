Amarcord Milan – La rovesciata di Ibrahimovic contro la Fiorentina

Poi, alla fine del primo tempo , il Milan passò in vantaggio : cross di Thiago Silva dalla destra ed Ibrahimovic, dopo aver controllato il pallone, segnò in rovesciata . Boruc , portiere della Fiorentina, non riuscì a parare il tiro dello svedese.

Nel secondo tempo, il Milan gestì il risultato e la partita senza troppe difficoltà. La Fiorentina, con aggressività, provò a pareggiare i conti con diverse occasioni da gol. Alla fine, il match finì 1-0 per i rossoneri grazie al gol di Ibrahimovic, che al 90' fu anche ammonito. I viola, invece, finirono il match in 10 uomini per l'espulsione di Kroldrup allo scadere dei minuti di recupero.