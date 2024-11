Esattamente un anno fa, il 25 novembre 2023 , l'attaccante del Milan Francesco Camarda fece il suo esordio con la maglia del Milan, in Serie A e, più in generale, nel calcio professionistico .

Pochi giorni prima del match contro la Fiorentina, il Milan ricevette dalla FIGC una deroga per poter convocare in Serie A il classe 2008, allora 15enne. Al minuto 83 del match contro i viola, deciso da un rigore di Theo Hernandez, Camarda entrò in campo al posto di Luka Jovic e, all'età di 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, riuscì a battere ben due record.