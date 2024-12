Amarcord Milan – 1990, l’anno in cui ritornò la Fatal Verona

Contro i gialloblù, i rossoneri passarono in vantaggio al 33' grazie a Marco Simone. Nel secondo tempo, il Verona pareggiò con Sotomayor al 63' e dopo 3 minuti Sacchi venne allontanato dal terreno di gioco per proteste. All'82esimo minuto, Rijkaard, già ammonito, venne espulso e Marco van Basten, al minuto 87, ricevette il cartellino rosso per essersi tolto la maglia.