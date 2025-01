Amarcord Milan – 6 gennaio 2014: i 100 (più 1) gol di Kakà in rossonero

Il 6 gennaio di 11 anni fa, il Milan ospitò l'Atalanta a San Siro in occasione della 18esima giornata di campionato. Al 35' del primo tempo, Robinho passò la palla a Kakà che segnò mettendo il pallone sul secondo palo e, per lui, fu il 100esimo gol con la maglia del Milan. Al minuto 65 del match, Balotelli passò il pallone a Robinho, il quale appoggiò il pallone a Kakà per il 2-0 rossonero ed il suo 101esimo gol in rossonero.