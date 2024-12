Amarcord Milan – 9 dicembre 1990: rossoneri campioni del mondo

Il Milan, diventando campione del mondo per la terza volta, stabilì dei record: primo club europeo a vincere la Coppa Intercontinentale per 3 volte; primo in assoluto a vincerne due di fila nello stesso stadio; primo club della storia a vincere competizione continentale, Supercoppa continentale e titolo mondiale per due stagioni consecutive. LEGGI ANCHE: Infortunio Pulisic, salta Milan-Stella Rossa e non solo. Tre opzioni per sostituirlo >>>