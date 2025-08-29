Amarcord: il Milan ricorda il 3-0 del 1991 contro il Lecce al Via del Mare

Venerdì sera al 'Via del Mare' andrà in scena Lecce-Milan. Si tratta della prima trasferta ufficiale in questa stagione 2025/26. I rossoneri sono chiamati a riprendersi dopo il brutto esordio in Serie A: sconfitta per 1-2 a San Siro contro la Cremonese. Allegri e i suoi ragazzi sono chiamati a invertire la rotta. Nel frattempo, il club ha pubblicato sul suo sito ufficiale un ricordo: la grande vittoria del 'Via del Mare' contro il Lecce della stagione 1990/91.