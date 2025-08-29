Amarcord: il Milan ricorda il 3-0 del 1991 contro il Lecce al Via del Mare

Sul proprio sito ufficiale il Milan ha ricordato la grande vittoria della squadra di Sacchi il 7 aprile 1991 in trasferta contro il Lecce
Venerdì sera al 'Via del Mare' andrà in scena Lecce-Milan. Si tratta della prima trasferta ufficiale in questa stagione 2025/26. I rossoneri sono chiamati a riprendersi dopo il brutto esordio in Serie A: sconfitta per 1-2 a San Siro contro la Cremonese. Allegri e i suoi ragazzi sono chiamati a invertire la rotta. Nel frattempo, il club ha pubblicato sul suo sito ufficiale un ricordo: la grande vittoria del 'Via del Mare' contro il Lecce della stagione 1990/91.
Era il Milan di Sacchi: 0-3 al Lecce il 7 aprile 1991
—
In quel pomeriggio di circa 34 anni fa, la squadra di Arrigo Sacchi dominava contro il Lecce e si portava a casa una vittoria molto convincente. I rossoneri scesero in campo con la consueta mentalità offensiva, determinati a voler mettere la gara sui propri binari fin da subito. Il primo tempo, però, fu più duro del previsto tanto che la gara si sbloccò solo al 38'. Van Basten innescò Marco Simone, il quale superò il portiere avversario in uscita: 0-1.