Amarcord Milan – Il poker di Shevchenko in Champions League

Il Milan, allenato da Carlo Ancelotti, in occasione della Champions League 2005/2006 finì nel Girone E coi turchi del Fenerbahce, gli olandesi del PSV ed i tedeschi dello Schalke 04. Il 23 novembre di 19 anni fa, i rossoneri andarono in trasferta in Turchia per la 5a giornata di Champions. Al 16' del primo tempo, l'attaccante gialloblu Nicolas Anelka regalò la palla a Clarence Seedorf il quale, con un passaggio degno di nota, servì l'Usignolo di Kiev che, col destro, fece passare il pallone tra le gambe del portiere turco Demirel e sbloccò il match. Il primo tempo terminò 0-1 per i rossoneri.