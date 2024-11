Amarcord Milan – Ibrahimovic ed il suo primo Derby rossonero

Ibrahimovic, quell'anno, aveva cerchiato una data in particolare sul calendario: 14 novembre, Derby contro l'Inter. Quel giorno arrivò, i rossoneri passarono in vantaggio dopo soli 5 minuti: fallo in area di Marco Materazzi su Ibra, rigore per il Milan. Ibra contro Castellazzi e la Curva Nord, lo svedese segnò ed esultò con le braccia aperte e rivolgendo lo sguardo ai tifosi avversari. Al 66', Ibra fu ammonito per un fallo su Materazzi, che fu costretto ad uscire in barella.