Accadde Oggi – Ronaldinho al Milan diventa ufficiale

Un sogno inseguito per anni dai tifosi del Milan e da Silvio Berlusconi, diventato improvvisamente realtà il 17 luglio 2008, Ronaldinho in rossonero. Sono passati esattamente quindici anni da quando il Gaucho ha firmato con la società meneghina. Per anni si era parlato di Ronaldinho come sogno di Berlusconi, da sempre amante dello spettacolo e dei grandi campioni. Una spesa di 22 milioni (pochissimi pensando a oggi), portò poi Ronaldinho a diventare un nuovo giocatore rossonero.

L'esordio alla prima giornata subito con assist per Massimo Ambrosini, ma con sconfitta. Il gol arriva il 28 settembre, nella partita migliore per il primo gol: il Derby, vinto 1-0 grazie al suo colpo di testa. L'anno successivo è però il migliore per spettacolo e numeri. Ronaldinho resta appena due anni e mezzo, forse non al massimo della forma e con tanti alti e bassi. 95 presenze e 26 gol per lui, senza titoli vinti. Nonostante ciò, resterà per sempre nel cuore dei tifosi.