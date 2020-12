Accadde Oggi: Milan, nel 1958 un secco 5-0 alla Lazio

MILAN NEWS – Era un Milan in stato di grazia contro una Lazio afflitta davvero da troppi guai: cinque i biancocelesti titolari costretti a saltare la partita, così come cinque sono stati i gol segnati dal Diavolo. D’altra parte, il Milan era un grande Milan, in grado di infliggere punteggi così pesanti a molte squadre. Il leader rossonero in campo era Nils Liedholm, davanti giocava José Altafini. La Lazio ha lasciato tanto spazio e i rossoneri ne hanno approfittato. Ad aprire le marcature ci ha pensato Altafini al 17′. Dieci minuti dopo il raddoppio di Giancarlo Danova. Così si chiude il primo tempo. La ripresa si apre con la doppietta di Altafini al 57′ e poi con quella di Danova al 75′. Al 90′ chiude i conti Grillo.

MILAN: Buffon, Fontana, Zagatti, Liedholm, Maldini, Occhetta, Danova, Galli, Altafini, Grillo, Bean. All. Bonizzoni

LAZIO: Lovati, Lo Buono, Molino, Carradori, Janich, Pozzan, Franzini, Tagnin, Tozzi, Castariol, Chiricallo. All. Bernardini

