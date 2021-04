9 aprile 2016, Milan-Juventus 1-2: Mandzukic punisce i rossoneri (Video)

Sono passati esattamente cinque anni dalla sconfitta casalinga di un buon Milan contro la Juventus. Mario Mandzukic in gol: il video

Sono trascorsi esattamente 5 anni dall'emozionante match di San Siro tra Milan e Juventus. La squadra allora allenata da Sinisa Mihajlovic giocò una grande partita, ma non riuscì a portare a casa nessun punto. Il Milan passò in vantaggio grazie al bel colpo di testa di Alex, ma venne raggiunto dopo soli 9 minuti dall'attuale numero 9 del Diavolo Mario Mandzukic, che freddò Gianluigi Donnarumma con un preciso tiro piazzato. Nel secondo tempo i rossoneri sfiorarono il gol in diverse occasioni, ma fu Paul Pogba a pizzare la zampata decisiva, fissando il risultato sull'1-2 finale. Ecco il video. Intanto il Milan ha deciso il futuro di Stefano Pioli: le ultime