Milan-Bayern Monaco 4-1, ecco i gol

Sono passati esattamente 15 anni da una notte storica per il Milan. I rossoneri hanno spazzato via a San Siro il Bayern Monaco grazie ad un netto 4-1. Di Filippo Inzaghi (doppietta), Andriy Shevchenko e Ricardo Kakà i gol rossoneri, di Valerien Ismael il gol della bandiera per i tedeschi. Non ricordi i gol? Ecco il video.

