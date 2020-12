6 dicembre 2005: faccia a faccia di Gattuso-Poulsen in Champions League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono passati esattamente 15 anni da quel famoso faccia a faccia che Gennaro Gattuso ebbe con il danese Christian Poulsen in un Milan-Schalke 04 di Champions League.

La partita, arbitrata dallo spagnolo Mejuto González, fu vinta dai rossoneri per 3-2 a fatica. Andrea Pirlo portò in vantaggio il Milan con un calcio di punizione, ma un minuto dopo, proprio Poulsen pareggiò i conti. Nella ripresa, Ricardo Kakà realizzò una doppietta nel giro di 8 minuti e portò il Milan avanti di 2 reti. La squadra tedesca però, allenata in quella stagione da Ralf Rangnick, reagì con il brasiliano Lincoln e accorciò le distanze. Il forcing finale dello Schalke produsse azioni pericolose e nervosismo in campo. A perdere le staffe fu Gattuso che a fine gara inveì contro Poulsen, reo di aver provocato per tutto l’arco del match. La partita fu tirata perché in ballo c’era il passaggio del turno. Il Milan alla fine vinse il girone con 11 punti, davanti al PSV con 10 e allo Schalke 04 a quota 8. Chiuse ultimo il Fenerbahce con 4 punti.

